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«Предал ещё тогда», – уволенный из театра Александр Филиппенко покинул Россию

«Предал ещё тогда», – уволенный из театра Александр Филиппенко покинул Россию

Александр Филиппенко, проработавший 16 лет в театре Моссовета, покинул Родину. Народный артист решил, что будет доживать свой век за рубежом.

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