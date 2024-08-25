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Москалькова: истинная причина ареста Дурова - попытка закрыть Telegram

Москалькова: истинная причина ареста Дурова - попытка закрыть Telegram

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова назвала причиной ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова попытку закрыть интернет-ресурс, на котором можно узнать правду о происходящих мировых событиях.

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