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Василевский записал в актив 372-ю победу в регулярках НХЛ и делит 20-е место в истории с Мугом. По числу выигрышей без буллитов он идет 22-м

Вратарь « Тампы » Андрей Василевский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:1).

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