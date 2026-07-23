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Экс-офицер СБУ рассказал о запугивании Зеленским украинского олигарха

Экс-офицер СБУ рассказал о запугивании Зеленским украинского олигарха

Владимир Зеленский запугал украинского олигарха Вадима Ермолаева с помощью покушения на него, чтобы тот не стал финансировать избирательную кампанию бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посла страны в Лондоне Валерия Залужного.

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