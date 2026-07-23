Владимир Зеленский запугал украинского олигарха Вадима Ермолаева с помощью покушения на него, чтобы тот не стал финансировать избирательную кампанию бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посла страны в Лондоне Валерия Залужного.
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