Владимир Зеленский запугал украинского олигарха Вадима Ермолаева с помощью покушения на него, чтобы тот не стал финансировать избирательную кампанию бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посла страны в Лондоне Валерия Залужного.