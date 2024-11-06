Певица Акула впервые стала мамой в 40 лет

Популярная певица Акула, настоящее имя которой Оксана Почепа, впервые стала мамой в 40 лет. Исполнительница нашумевшего в начале 2000-х хита "Кислотный DJ" поделилась радостной новостью с поклонниками в социальных сетях, опубликовав трогательные фотографии из роддома.
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