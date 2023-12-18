Сальдо обвинил ВСУ в систематических попытках разрушить Каховскую ГЭС

Губернатор Херсонской области назвал причины разрушения Каховской ГЭС.По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ хотело уничтожить Каховскую ГЭС, как транспортную артерию, и потому систематически на протяжении долгого времени били из орудий в одну точку.