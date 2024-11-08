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Царьград

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Мурал в честь бойцов СВО и мемориальный камень открыли в Новосибирске

Мурал в честь бойцов СВО и мемориальный камень открыли в Новосибирске

Аллею памяти создали активисты местного ТОС на грант мэрии. Раньше на этом месте стояло кафе.В Дзержинском районе Новосибирска открылась аллея памяти участников СВО, а на стене ближайшего дома появился мурал в поддержку бойцов.

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