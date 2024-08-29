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В Минздраве рассказали, как бороться с «цифровым слабоумием» школьников

В Минздраве рассказали, как бороться с «цифровым слабоумием» школьников

Подростки не должны проводить в телефоне более 2,5 часов в день.Министерство здравоохранения России обратилось к учителям и медицинским работникам с призывом обратить внимание на негативное влияние гаджетов на здоровье детей и подростков.

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