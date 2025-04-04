Россия и США задумались о восстановлении прямого авиасообщения - Дмитриев

Москва и Вашингтон ведут активную работу по восстановлению прямого авиационного сообщения.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что в настоящее время Москва и Вашингтон ведут работу по восстановлению прямого авиасообщения между странами.