Экс-руководителя «Нижегородэлектротранса» судят за мошенничество: вспоминаем подробности резонансного дела

Резонансное дело рассматривается в Нижегородском районном суде. На скамье подсудимых оказались бывший гендиректор «Нижегородэлектротранса» Максим Дранишников и предприниматель Андрей Абрамов – обоих обвиняют в мошенничестве.
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