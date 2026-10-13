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Зеленский поставил США ультиматум: дизель — не из России, а через Украину

Зеленский публично предложил США обсуждать поставки дизельного топлива не с Россией, а с Украиной, заявив, что Киев «может влиять на работу нефтеперерабатывающих заводов».

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