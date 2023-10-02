Наши аннигилировали "Абрамсы" спрятанные в портовом ангаре

Caltar

Это хорошо,что чего-то там аннигилировали,но почему не сделать такое ещё сразу при пересечении границ Залежалой,как постоянно обещают "наши" фуфлогоны на ТВ?!.Чего постоянно ждут пока всё западное барахло,а поставляется именно оно,автор хрень городит о современном вооружении,окажется на передовой и успевает сделать пару выстрелов в нашу сторону,а иногда больше?Ладно хоть эти раздолбали ещё на складах,тоже кому-то не выгодно быстрое завершение бардака?!.