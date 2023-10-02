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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Наши аннигилировали "Абрамсы" спрятанные в портовом ангаре

Наши аннигилировали "Абрамсы" спрятанные в портовом ангаре

"На 120 млн. лома." Соседи скопили в порту Абрамсы, Челленджеры, Штормы. И напрасно. Плюс тотальный крах под Запорожьем.

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Комментарии
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Caltar
Это хорошо,что чего-то там аннигилировали,но почему не сделать такое ещё сразу при пересечении границ Залежалой,как постоянно обещают &quot;наши&quot; фуфлогоны на ТВ?!.Чего постоянно ждут пока всё западное барахло,а поставляется именно оно,автор хрень городит о современном вооружении,окажется на передовой и успевает сделать пару выстрелов в нашу сторону,а иногда больше?Ладно хоть эти раздолбали ещё на складах,тоже кому-то не выгодно быстрое завершение бардака?!.
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1 час.
Алексей Камышов
Подтверждаю и полностью согласен. Они прекрасно, лучше всех, умеют врать, обманывать и блефовать. Не зря же они придумали и любят игру в покер. 😁 Вот и развели, как последних лошков, наше престарелое руководство страны на борьбу с их фантомным миражом под названием &quot;СОИ&quot;.
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21 мин.
Олег Виноградов
Скучаешь?
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