"На 120 млн. лома." Соседи скопили в порту Абрамсы, Челленджеры, Штормы. И напрасно. Плюс тотальный крах под Запорожьем.
Наши аннигилировали "Абрамсы" спрятанные в портовом ангаре
Комментарии
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Caltar
Это хорошо,что чего-то там аннигилировали,но почему не сделать такое ещё сразу при пересечении границ Залежалой,как постоянно обещают "наши" фуфлогоны на ТВ?!.Чего постоянно ждут пока всё западное барахло,а поставляется именно оно,автор хрень городит о современном вооружении,окажется на передовой и успевает сделать пару выстрелов в нашу сторону,а иногда больше?Ладно хоть эти раздолбали ещё на складах,тоже кому-то не выгодно быстрое завершение бардака?!.
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1 час.
Алексей Камышов
Подтверждаю и полностью согласен. Они прекрасно, лучше всех, умеют врать, обманывать и блефовать. Не зря же они придумали и любят игру в покер. 😁 Вот и развели, как последних лошков, наше престарелое руководство страны на борьбу с их фантомным миражом под названием "СОИ".
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21 мин.
Олег Виноградов
Скучаешь?
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12 мин.
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