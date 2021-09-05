Почетный донор рассказал о мотивации делиться кровью

Человек, переболевший коронавирусом или полностью привитый, может стать донором плазмы крови, а сдавать ее полезно и самому донору, рассказал 5 сентября в интервью радио Sputnik почетный донор России, начальник лечебного отдела РНИМУ имени Н.
Человек, переболевший коронавирусом или полностью привитый, может стать донором плазмы крови, а сдавать ее полезно и самому донору, рассказал 5 сентября в интервью радио Sputnik почетный донор России, начальник лечебного отдела РНИМУ имени Н.
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