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Почетный донор рассказал о мотивации делиться кровью

Почетный донор рассказал о мотивации делиться кровью

Человек, переболевший коронавирусом или полностью привитый, может стать донором плазмы крови, а сдавать ее полезно и самому донору, рассказал 5 сентября в интервью радио Sputnik почетный донор России, начальник лечебного отдела РНИМУ имени Н.

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