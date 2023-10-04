WSJ: Украина может столкнуться с нехваткой средств на зарплаты госслужащим

Правительство Украины в ближайшее время может столкнуться с нехваткой финансов на выплату зарплат государственным служащим, если Конгресс Соединённых Штатов Америки не одобрит выделение средств на эти нужды.
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