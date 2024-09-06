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Никишин о жизни в Петербурге: «Было тяжеловато: привык к Москве, а тут все поспокойнее – и пасмурно. Сейчас проникся: красиво, инфраструктура удобная, все в пешей доступности!»

– Петербург – домашний город СКА и к приезжим относится по-разному. Как принял тебя? – Когда только приехал, было тяжеловато: привык к Москве, а тут все поспокойнее – и пасмурно.

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