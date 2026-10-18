Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что нейтральный статус Молдавии стал фикцией. Молдавия увеличивает военные расходы и сотрудничество с НАТО; президент Майя Санду требует изменить законодательство для производства беспилотников.
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