«Старые, но ещё рабочие»: Лекорню анонсировал поставку Украине «сотен» снимаемых с вооружения ВС Франции БТР VAB

Украина давно выступает в качестве утилизатора старого военного вооружения. Западные страны спихивают Киеву устаревшее оружие и технику за довольно большие деньги, а потом на них закупают современные вооружения.
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