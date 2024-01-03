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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Эраковича: «Страхине нужен рядом кто-то вроде Ракицкого или Ивановича, тогда ему было бы намного лучше» 

Агент Эраковича: «Страхине нужен рядом кто-то вроде Ракицкого или Ивановича, тогда ему было бы намного лучше» 

«Страхиня не пожалел, что не поехал в европейские чемпионаты. Но ему, как и Алипу, нужен рядом кто-то вроде Ракицкого или Ивановича, тогда ему было бы намного лучше», — сказал Деян Йоксимович.

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