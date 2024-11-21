Политсовет ЕР покинули бывший первый секретарь и мэр протестного округа

Свердловские единороссы провели ежегодную конференцию и обновили состав регионального политсовета. Из состава руководящего органа вышли член Совета Федерации Виктор Шептий и глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.
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