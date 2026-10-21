Учены АлтГУ провели пять экспедиций и вернулись оттуда не с пустыми руками Научные экспедиции сотрудников АлтГУ / Фото: Центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Ученые Алтайского государственного университета в летний период 2026 года провели пять экспедиций в Алтайском крае, Республике Алтай, Казахстане и Кыргызстане.
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