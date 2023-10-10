Автоэксперт рассказал «Известиям» о способах предотвращения поломок автомобиля

Агрессивное вождение, образование нагара в моторе и грязи под капотом, а также протертые колодки и неравномерный износ колес — проблемы, которые водитель может предотвратить самостоятельно, избежав при этом поломки автомобиля.
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