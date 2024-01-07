В Одесской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Глава Одесской областной администрации Олег Кипер в своих соцсетях призвал горожан и жителей Белгород-Днестровского района проследовать в укрытия.
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