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В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Глава Одесской областной администрации Олег Кипер в своих соцсетях призвал горожан и жителей Белгород-Днестровского района проследовать в укрытия.

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