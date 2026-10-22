Командир подразделения БПС с позывным Сват рассказал, что подразделения "Молний-2" и FPV-дронов 71-й дивизии успешно выявляют и уничтожают более 20 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, несмотря на неблагоприятные погодные условия.
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