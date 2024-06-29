Дорожные работы ограничат движение на участке Лиговского проспекта

Со 2 по 5 июля На Лиговском проспекте на участке от улицы Некрасова до набережной Обводного канала будет обновлено 2,5 км дорожного полотна, сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.