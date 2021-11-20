За сутки в России подтверждено 37 120 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3239 2 Санкт-Петербург 2637 3 Московская область 1885 4 Самарская область 1762 5 Краснодарский край 997 6 Республика Крым 886 7 Нижегородская область 779 8 Свердловская область 749 9 Воронежская область 745 10 Красноярский край 703 11 Пермский край 696 12 Республика Башкортостан 679 13 Ростовская область 654 14 Саратовская область 633 15 Челябинская область 606 16 Иркутская область 598 17 Омская область 595 18 Хабаровский край 576 19 Смоленская область 572 20 Алтайский край 534 21 Ставропольский край 525 22 Ульяновская область 497 23 Волгоградская область 466 24 Архангельская область 441 25 Брянская область 438 26 Ленинградская область 425 27 Приморский край 423 28 Вологодская область 409 29 Липецкая область 400 30 Пензенская область 394 31 Кемеровская область 393 32 Новосибирская область 392 33 Тверская область 387 34 Оренбургская область 382 35 Калининградская область 379 36 Удмуртская Республика 377 37 Республика Коми 366 38 Забайкальский край 365 39 Белгородская область 346 40 Курская область 345 41 Орловская область 340 42 Севастополь 338 43 Новгородская область 335 44 Тюменская область 333 45 Владимирская область 317 46 Республика Карелия 293 47 Томская область 290 48 Ярославская область 286 49 Псковская область 282 50 Республика Саха (Якутия) 279 51 Республика Татарстан 265 52 Астраханская область 264 53 Кировская область 264 54 Тульская область 263 55 Ханты-Мансийский автономный округ 260 56 Рязанская область 258 57 Республика Бурятия 247 58 Мурманская область 240 59 Амурская область 236 60 Ивановская область 223 61 Курганская область 212 62 Тамбовская область 212 63 Калужская область 210 64 Костромская область 198 65 Республика Хакасия 186 66 Республика Дагестан 186 67 Республика Чувашия 170 68 Республика Мордовия 163 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 142 70 Республика Марий Эл 126 71 Кабардино-Балкарская Республика 124 72 Чеченская Республика 112 73 Республика Адыгея 100 74 Республика Северная Осетия-Алания 98 75 Сахалинская область 95 76 Карачаево-Черкесская Республика 88 77 Республика Ингушетия 87 78 Республика Тыва 70 79 Республика Алтай 49 80 Камчатский край 48 81 Еврейская автономная область 43 82 Магаданская область 39 83 Республика Калмыкия 33 84 Чукотский автономный округ 25 85 Ненецкий автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 294 188 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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