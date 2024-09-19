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Царьград

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Цены на одежду брендов из России могут вырасти до конца года

Цены на одежду брендов из России могут вырасти до конца года

Одежда от русских брендов может подорожать из-за повышения стоимости производства.«Ведомости» со ссылкой на онлайн-школу по обучению модному бизнесу Fashion Factory School сообщает об исследовании экспертов.

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ВД
Вовладар Даров
Все бренды сшиты в подвалах
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