Цены на одежду брендов из России могут вырасти до конца года

Одежда от русских брендов может подорожать из-за повышения стоимости производства.«Ведомости» со ссылкой на онлайн-школу по обучению модному бизнесу Fashion Factory School сообщает об исследовании экспертов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии