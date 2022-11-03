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Малков заявил о необходимости добиться полного закрытия свалки в Турлатове

Малков заявил о необходимости добиться полного закрытия свалки в Турлатове

Глава региона прокомментировал решение Октябрьского районного суда: «Есть первые результаты. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а суд наложил арест на имущество собственников полигона, запретил пользоваться и распоряжаться объектом».

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