Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

В России разработали и запатентовали новый брутальный внедорожник Базирующийся в Нижнем Новгороде завод «Трансмаш», занимающийся разработкой и производством снегоболотоходов и другой вездеходной техники, оформил патент на вездеход ЗТМ-3925.
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