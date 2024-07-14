На оздоровлении - в лагере ´Птичь´.

Воспитанники Каменской специальной школы-интерната на летних каникулах проводят время в оздоровительном лагере ´Птичь´, который действует на базе Глусской санаторной школы-интерната для детей с соматической патологией.
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