Юрист Русяев: за борщевик Сосновского на участке грозит штраф до 50 тысяч рублей

Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в беседе с RT отметил, что с1 марта 2026 года обязанность защищать землю от опасных инвазивных растений действует для владельцев участков всех категорий.
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