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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брейдо о 35 млн евро на трансферы ЦСКА: «Возможные траты даже близко не могут соответствовать упомянутой сумме. От 30 млн за Кисляка клуб не отказывался. Единственное, о чем идет диалог – продление контракта»

В ЦСКА опровергли информацию о готовности потратить 35 млн евро на трансферы до конца лета. Ранее такую цифру назвал «Евро-Футбол.

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