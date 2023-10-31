Боец Ахмата с позывным "Аид" заявил, что ВСУ применяют фосген, хлорпикрин и фосфор

На Кременском участке фронта в Донбассе боец спецназа "Ахмат" с позывным "Аид" сообщил, что украинская армия использует газы фосген, хлорпикрин и фосфорные боеприпасы против российских бойцов, сообщает РИА Новости.
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