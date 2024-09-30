Барнаул вошел в сотню городов с самыми высокими зарплатами в России

Здесь на одну заработную плату можно купить более двух фиксированных потребительских наборов Барнаул занял 86-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат в 2024 году, сообщает РИА Новости.
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