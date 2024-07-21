Hongqi официально привезет в Россию конкурента Mercedes-Maybach

Журнал Auto.ru выяснил, что к выходу на российский рынок готовят сверхкомфортную версию Hongqi H9+. Речь идёт об удлинённой модели с 200-миллиметровой вставкой между дверями, расширенным набором опций и безальтернативным 3,0-литровым мотором V6.