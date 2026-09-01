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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Столица делится с регионами современными градостроительными технологиями – Собянин

За 15 лет специалисты Института генплана Москвы разработали более 20 мастер-планов для городов по всей стране.

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