У Рады не получилось уволить замглавы нацбезопасности Безуглую

Верховная Рада Украины не смогла набрать достаточное количество голосов для увольнения заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности Марьяны Безуглой, известной предложениями лишать гражданства покинувших страну призывников и о введении общевойсковой подготовки для женщин.
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