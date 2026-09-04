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Регионы России

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СК России возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на автобус в ДНР

СК России возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на автобус в ДНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту террористической атаки, совершённой вооружёнными формированиями Украины на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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