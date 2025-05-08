Лишь семь процентов жителей страны недовольны такой практикой Большинство граждан России приветствует длинные выходные в мае, только 7% жителей страны недовольны такой практикой, показало исследование SuperJob, в котором приняли участие 1600 человек, для РИА Новости.
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