Ядерное оружие Израиля: блеф или реальность?

Наконец-то начали звучать правильные вопросы. Поскольку набило оскомину загадочное заявление премьер-министерки Голды Меир во время арабо-израильской войны 1973-го: «во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, мы его применим».