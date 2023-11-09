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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Ядерное оружие Израиля: блеф или реальность?

Ядерное оружие Израиля: блеф или реальность?

Наконец-то начали звучать правильные вопросы. Поскольку набило оскомину загадочное заявление премьер-министерки Голды Меир во время арабо-израильской войны 1973-го: «во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, мы его применим».

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