Дугин: "Киев будет взят в ближайшие месяцы"

Философ Дугин уверен – Киев будет сдан русской армии уже в ближайшие месяцы."Киев будет взят в ближайшие месяцы", – пишет русский философ Александр Дугин в своём телеграм-канале.
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Занимайтесь философией (болтовней) и не лезьте в сферу, далекую от философии ???