Грушко: НАТО готовится к вооруженному конфликту с РФ

Североатлантический альянс готовится к вооруженному конфликту с Россией, Москва учитывает эти риски в военном планировании и не советует Западу с этим экспериментировать, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью "КП".
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