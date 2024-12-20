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  • Анастасия Гончарова
    шлюхи хоть "работают" согласно профессии ,а этих же недосуществ и не заставить ,хрен они когда будут работать.."Плевок на мир": ...
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Грушко: НАТО готовится к вооруженному конфликту с РФ

Североатлантический альянс готовится к вооруженному конфликту с Россией, Москва учитывает эти риски в военном планировании и не советует Западу с этим экспериментировать, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью "КП".

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