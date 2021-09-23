Город Санья на Хайнане сократил срок выдачи рабочих виз ценным специалистам

Город Санья на южном побережье острова Хайнань благодаря режиму одного окна существенно ускорил оформление въездных документов для востребованных иностранных специалистов, сообщает сегодня, 23 сентября, ТАСС со ссылкой на газету «Санья жибао».
Город Санья на южном побережье острова Хайнань благодаря режиму одного окна существенно ускорил оформление въездных документов для востребованных иностранных специалистов, сообщает сегодня, 23 сентября, ТАСС со ссылкой на газету «Санья жибао».
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