Картина Дня

149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • туся петрова
    пусть всёёёёёёёёё советское снесут ,,,))))В Литве хотят сне...
  • Lehanaizhe
    ну что докопались до России, нахрена нам ваши фьорды и скалы, своих хватает заботШвеция затеяла ал...
  • Briz Bazelik
    Ну, наконец-то! Всё-же разум превзошел верх! Вам-же, давно народ об этом говорил, что этой "канторе" нужны только на...Володин: Нам прав...

Город Санья на Хайнане сократил срок выдачи рабочих виз ценным специалистам

Город Санья на Хайнане сократил срок выдачи рабочих виз ценным специалистам

Город Санья на южном побережье острова Хайнань благодаря режиму одного окна существенно ускорил оформление въездных документов для востребованных иностранных специалистов, сообщает сегодня, 23 сентября, ТАСС со ссылкой на газету «Санья жибао».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх