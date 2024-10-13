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Армия Израиля атаковала более двухсот целей на юге Ливана за последние сутки

Армия Израиля атаковала более двухсот целей на юге Ливана за последние сутки

Армия обороны Израиля продолжает проведение ограниченной наземной операции на юге Ливана, за сутки атаковано более двухсот целей на ливанской территории.

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