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Лавинная опасность была объявлена в 11 районах Сахалина

Лавинная опасность была объявлена в 11 районах Сахалина

На 18–19 февраля была объявлена лавинная опасность на территории 11 городских округов Сахалина. Об этом 16 февраля сообщили журналистам в противолавинном центре Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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