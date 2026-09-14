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Смоленская Газета

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В Смоленской области модернизируют систему водоснабжения

В Смоленской области модернизируют систему водоснабжения

В Смоленской области, которая является участником федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, реализуются проекты по обновлению систем водоснабжения.

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