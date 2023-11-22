@ DAREK DELMANOWICZ/EPA/ТАСС Tекст: Кирилл Аверьянов Блокада украинских фур на польской границе, начинавшаяся внешне безобидно, стала приводить к весьма серьезным последствиям.
Украина и Польша начали разорять друг друга
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Stan
)))) Не всё так просто... Перед этим перфомансов, Россия запретила автотранзит полякам... И ляхи потеряли самые "денежные" перевозки... ))) Это тем умникам, что смеялись над нашими санкциями... )))
Ответить
3 час.
Свежие комментарии