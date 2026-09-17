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Европа собралась запретить социальные сети для детей младше 13 лет

Европа собралась запретить социальные сети для детей младше 13 лет

Европейский союз намерен запретить социальные сети для детей младше 13 лет на всей территории блока и ввести ограничения на использование цифровых технологий для детей старшего возраста, сообщила председатель Еврокомиссии немка Урсула фон дер Ляйен .

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