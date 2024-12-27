Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскрыл плату Киева за «западную авантюру». В видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), он предрек Украине тяжелые последствия.
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