Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскрыл плату Киева за «западную авантюру». В видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), он предрек Украине тяжелые последствия.