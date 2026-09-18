2027 елда Казан зоопаркына мөгезборын алып кайтырга планлаштыралар

2027 елда Татарстан башкаласы зоопаркына мөгезборын алып кайтырга планлаштыралар. Бу хакта журналистларга Казан Башкарма комитетының Туризмны үстерү комитеты директоры Александр Шавлиашвили хәбәр итте.
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