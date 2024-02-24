Житель Дании нашел золотое кольцо эпохи Меровингов

Золотое кольцо эпохи Меровингов / © National Museum Артефакт обнаружили еще в 2020 году в Эммерлеве (недалеко от города Рибе, входившего в средневековую торговую сеть этого региона), но держали новость об этом в секрете, чтобы археологи могли исследовать место находки без постороннего внимания.